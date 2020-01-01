Власти Китая одобрили вакцину Sinovac, которую купила Украина

Вакцину разрешили использовать на коммерческой основе.

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило для повсеместного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, которую закупила в том числе Украина. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Производителю предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок этого препарата. Ранее вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.

В ходе испытаний третьей фазы, проведенных в Бразилии и Турции, оценивалась эффективность вакцины-кандидата в отношении медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью. Они имели одну и ту же первичную конечную точку - уровень эффективности препарата через 14 дней после прививки вакциной-кандидатом или плацебо.

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Указано, что по состоянию на 16 декабря 2020 года в программе приняли участие 12 396 медицинских работников старше 18 лет. Всего за период наблюдения было зафиксировано 253 положительных случая.

В Бразилии через 14 дней после вакцинации двумя дозами вакцины по графику 0, 14 дней эффективность против COVID-19 составила 50,65% для всех случаев, 83,70% для случаев, требующих лечения, и 100,00% для госпитализированных, тяжелых и летальных случаев, - гласит релиз компании.

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Клинические испытания третьей фазы в Турции проходили в два этапа. Среди участников - медицинские работники на первом этапе и население - на втором этапе. Возраст участников составил от 18 до 59 лет. Всего в испытании был задействовано 7 371 участник. Так, 1322 участника завершили вакцинацию двумя дозами и вошли в 14-дневный период наблюдения после получения второй дозы вакцины.

На основании анализа 29 случаев эффективность профилактики COVID-19 составила 91,25% через 14 дней после двухдозовой вакцинации в соответствии с 0, 14-дневным графиком, - информируют в компании.

Напомним, в конце декабря Офис президент сообщил, что Украина закупит около 2 млн дох китайской вакцины Sinovac Biotech. Позднее в Минздраве уточнили, что контракт не состоится, если эффективность вакцины окажется ниже 50%.