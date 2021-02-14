На Донбассе взорвались трое украинских военных
На Донбассе, в зоне проведения ООС, взорвались трое украинских военных. Инцидент произошел во время перемещения на позиции. Подробности указаны на странице оперативно-тактической группировки “Север“ в Facebook.
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В сообщении говорится, что бойцы подорвались на взрывном устройстве 14 февраля, в воскресенье, возле поселка Новолуганское Бахмутского района.
“При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил“, – передает группировка “Север“.
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На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось, что сепаратисты два раза нарушили режим “тишины“.
какая же вы гниль,
многостаночное быдло оккупантов и военных преступников из раши?
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