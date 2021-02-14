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На Донбассе взорвались трое украинских военных

Комментариев: 2
Все бойцы скончались.
На Донбассе взорвались трое украинских военных
На Донбассе взорвались трое украинских военных
"Север" / Facebook

На Донбассе, в зоне проведения ООС, взорвались трое украинских военных. Инцидент произошел во время перемещения на позиции. Подробности указаны на странице оперативно-тактической группировки “Север“ в Facebook.

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В сообщении говорится, что бойцы подорвались на взрывном устройстве 14 февраля, в воскресенье, возле поселка Новолуганское Бахмутского района.

“При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил“, – передает группировка “Север“.

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На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что сепаратисты два раза нарушили режим “тишины“.

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Теги: ООС, взрыв, смерть, Донбасс, военнослужащие, бойцы
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Комментариев (2)
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krecchoo    14.02.2021, 14:06
Оценка:  -24
krecchoo
Групповое самоубийство?Это что-то новенькое!
WTF2wtf    14.02.2021, 14:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Упоротый путинский фашист обязан постоянно доказывать всем,
какая же вы гниль,
многостаночное быдло оккупантов и военных преступников из раши?

Скачи, падаль нацистская на российском бюджете ...
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