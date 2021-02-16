В сети появилось видео масштабного пожара на рынке в РФ

Загорелся рынок в Волгограде.

ЧП произошло в Волгограде в России. Там в Дзержинском районе загорелся Качинский рынок.

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Об этом сообщает ТАСС. В сети также появилось видео с места пожара.

Видны густые клубы черного дыма над павильонами. На место выехало 76 спасателей, пишет V1. В ликвидации задействовано 20 единиц техники, включая вышки и автолестницы.

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Пожару присвоили третий номер сложности. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Пока спасатели тушат огонь, по улице приостановили движение транспорта.

Последствия будет устранять оперативный штаб, созданный администрацией района. Ущерб подсчитают после того, как потушат пламя. Пока не известно, пострадал ли кто-то и есть ли погибшие.

Пожару присвоен третий уровень сложности v1.ru

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе.

