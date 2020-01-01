Улучшения COVID-ситуации в США стоит ждать не раньше Рождества, - Байден

Президент Америки рассказал о том, как он видит сценарий развития эпидемситуации в стране.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США, скорее всего, улучшится к следующему Рождеству.

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Об этом заявил действующий президент Джозеф Байден в эфире телеканала CNN.

Улучшение, по его прогнозу, наступит, если сработает массовая вакцинация. Если вакцина поможет выработать коллективный иммунитет, то к праздникам будущей зимой страна, по словам лидера США, уже будет в совершенно других обстоятельствах.

Думаю, спустя год гораздо меньшему количеству людей нужно будет придерживаться социальной дистанции и носить маску, - отметил Байден.

При этом президент Америки подчеркнул, что “ничего не обещает”, так как ситуация может меняться. Он также рассказал, что до конца июля 2021 года США будет располагать 600 млн доз COVID-вакцины. Байден уверен, что этого хватит, чтобы все американцы смогли сделать прививку, и призвал людей вакцинироваться.

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Американский гарант также отметил, что для процедуры вакцинации в стране сейчас недостаточно медиков. В связи с этим Байден распорядился задействовать врачей и медсестер на пенсии, а также медработников Нацгвардии.

Напомним, ранее мы писали, что в США жертвами экстремальных холодов стали более 20 человек.

