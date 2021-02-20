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Бразильскую мутацию COVID-19 впервые выявили в Швеции

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Новым штаммом заразились четыре человека. Все они не выезжали за пределы страны в последнее время.
В Швеции выявили первый случай бразильского коронавируса
В Швеции выявили первый случай бразильского коронавируса
cont.ws

В Швеции впервые обнаружили случаи заражения бразильским штаммом COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 21 февраля.

Мутаци выявили у четырех жителей региона Гавлеборг, расположенного на север от Стокгольма.

“Никто из них не нуждался в госпитализации, но власть все равно переживает”, - сказано в материале.

При этом ни один из зараженных людей не выезжал за пределы Швеции в последнее время.

Отметим, что все новые штаммы считаются более заразными, чем оригинальный.

"В середине января меньше сотни случаев инфицирования британской разновидностью было выявлено в Швеции. Теперь же его подтвердили в 20 из 21 региона страны и связывают из 20% всех заражений”, - добавили в агентстве.

Напомним, что ранее в Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID. Первый для страны случай инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса зарегистрировали в Белостоке.

Также сообщалось, что в Украине начнут исследовать циркулирующие штаммы COVID. В первую очередь будут проанализированы мутации, распространенные в Ивано-Франковской области, где наблюдается особо сильная вспышка коронавируса.

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Теги: Швеция, штамм, пандемия, мутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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