Дети учатся во втором классе.

Опасные игры из TikTok: В РФ два ребенка попали в больницу Pexels

В РФ два ребенка попали в больницу после опасных игр из TikTok. У мальчиков диагностированы перелом ноги и сотрясение мозга. Подробности указаны в Telegram-канале Mash.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в городе Каспийск, что в Дагестане. От игры из TikTok пострадали два ученика второго класса.

Дети играли в так называемые “подсечки“ с учениками седьмого класса и получили травмы. Врачи диагностировали у одного из пострадавших повреждение ноги, перелом бедра со смещением костей, а у другого ребенка было зафиксировано сотрясение головного мозга.

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Стоит отметить, что игра стала популярной благодаря социальным сетям еще в 2020 году. Ее суть заключается в том, чтобы сделать подсечку человеку, который делает прыжок. Это приводит к падению, а иногда даже к смертельным травмам.

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