Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опасные игры из TikTok: В РФ два ребенка попали в больницу

Комментариев: 0
Дети учатся во втором классе.
Опасные игры из TikTok: В РФ два ребенка попали в больницу
Опасные игры из TikTok: В РФ два ребенка попали в больницу
Pexels

В РФ два ребенка попали в больницу после опасных игр из TikTok. У мальчиков диагностированы перелом ноги и сотрясение мозга. Подробности указаны в Telegram-канале Mash.

Читай также: 24 февраля начнется новый карантин: МОН дало рекомендации школам

По имеющимся данным, инцидент произошел в городе Каспийск, что в Дагестане. От игры из TikTok пострадали два ученика второго класса.

Дети играли в так называемые “подсечки“ с учениками седьмого класса и получили травмы. Врачи диагностировали у одного из пострадавших повреждение ноги, перелом бедра со смещением костей, а у другого ребенка было зафиксировано сотрясение головного мозга.

Читай также: Гибель 10-летнего мальчика под Киевом: возможно влияние соцсетей

Стоит отметить, что игра стала популярной благодаря социальным сетям еще в 2020 году. Ее суть заключается в том, чтобы сделать подсечку человеку, который делает прыжок. Это приводит к падению, а иногда даже к смертельным травмам.

Ранее сообщалось, что в Славянске насильника 19 детей осудили на 15 лет.

Поделись:
Теги: TikTok, школа, дети, игра, травма, перелом, сотрясение, Россия, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь