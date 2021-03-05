В Марокко изъяли более четырех тонн марихуаны

Марихуана из Марокко контрабандой поставляется в Европу. Только за прошлый год полиция изъяла около 217 тонн марихуаны.

В Марокко правоохранители перехватили партию марихуаны общим весом более 4 тонн. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Синьхуа со ссылкой на Генеральное управление национальной безопасности страны.

Указано, что наркотики изъяли недалеко от города Асила на севере Марокко.

"Наркотики были обнаружены в ходе операции близ городского пляжа. Полицейские также изъяли две резиновые лодки, четыре мотора и большое количество топлива", – говорится в заявлении.

Правоохранительные органы продолжают следствие по данному делу.

Указано, что в некоторых районах Марокко наблюдается сложная ситуация с незаконным выращиванием конопли. По данным полиции, значительная часть местной марихуаны контрабандой поставляется в Европу. Только в 2020 году органами безопасности Марокко было изъято около 217 тонн марихуаны

Напомним, в августе прошлого года полиция Марокко конфисковала 13 тонн марихуаны близ крупнейшего в стране города Касабланка. Был задержан мужчина, подозреваемый в причастности к международной наркогруппе.

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