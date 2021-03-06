В Исландии выделили €20 тысяч на памятник первому чернокожему поселенцу

В Дании мужчина судился за отмену своего рабства в суде, но проиграл дело. Тогда он сбежал в Исландию и жил как свободный человек.

Власти Исландии выделили 20 тысяч евро на памятник первому чернокожему поселенцу Хансу Йонатану, прибывшему в страну в 1802 году, пишет Iceland Monitor.

Памятник будет установлен в городе Дьюпивогюр. Его автор - Сигюрдюр Гудмундссон.

Ханс Йонатан родился в датской колонии на Карибах на острове Санта-Крус в 1784 году. Его мать была рабыней, отец - европейцем. В 12-летнем возрасте мальчика привезли в Данию. Там он сбежал из рабства, вступил в военно-морской флот и объявил себя свободным человеком.

Йонатан добивался своего освобождения в суде, однако дело проиграл.

В 18 лет он сбежал в Исландию, где жил как свободный человек. Йонатан женился на местной жительнице, в браке у них родилось двое детей.

Сейчас в Исландии живут не менее ста тысяч потомков Ханса Йонатана.

В Исландии в 2017 году вышел документальный фильм о его жизни - Человек, который украл себя. Фильм основан на одноименной книге Гисли Палссона.

Как сообщалось ранее, в Исландии из-за оползней эвакуировали город - всех 700 жителей перевезли в безопасное место.

Добавим также, что видеоинтервью с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир прервало

5-балльное землетрясение. Политик овладела собой за несколько секунд.



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