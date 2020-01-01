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ДТП с украинцами в Польше: водителю предъявили обвинения

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По предварительным данным, наиболее вероятной причиной аварии был неудачный маневр водителя, который решил вернуть в съезд к месту стоянки и отдыха.
В ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами
В ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами
RMF24

В Польше предъявили обвинения водителю автобуса который вез украинцев и попал в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает Польское агентство печати со ссылкой на комментарий в правоохранительных органах.

Представительница окружной прокуратуры в городе Пшемысль Беата Стажецкая рассказала, что 48-летнему украинскому водителю Владимиру К. сообщили об обвинениях в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте.

"Водитель находится в больнице, там его допросили. Владимир заявил, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии. Прокуроры дали предписание не покидать ему территорию Польши. Ему оставили паспорт и будут посещать его с целью контроля каждый день", - говорится в сообщении Агентства. 

Также в качестве свидетеля был опрошен второй водитель, 35-летний Степан К., который не управлял автобусом в момент ДТП. Результаты следственных мероприятий с ним пока неизвестны.

По предварительным данным следствия, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. По словам Стажецкой, автобус ехал с разрешенной для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

Напомним, рейсовый автобус Познань - Херсон попал в ДТП неподалеку польского города Кашице. Автобус врезался в заграждение зоны обслуживания пассажиров и упал в кювет. Для спасательной операции было задействовано около сотни пожарных, полиции и медработников, а также два вертолета. В автобусе находилось 57 украинцев, включая двух водителей. Пять человек погибли, 35 травмировано. Позже стало известно, что девять человек находятся в тяжелом состоянии.

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Теги: Польша, ДТП, авария, украинцы, водитель, автобус
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Источник: korrespondent.net

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