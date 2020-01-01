Пилот снял видео падения вертолета из кабины

Во время аварийного снижения вертолет врезался в деревья и резко приземлился с правым заносом.

В Олбани, штат Техас, пилот снял на видео аварийную авторотацию своего вертолета Robinson R44. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

На высоте около 36 метров у вертолета заглох двигатель. Пилот выполнил авторотацию на поле. Во время аварийного снижения вертолет врезался в деревья и приземлился с правым заносом.

Во время экстренного снижения половина одной из лопастей оторвалась. Пилот и двое пассажиров не пострадали.

Пилот сообщил, что это был третий полет за день, и вертолет взлетел без происшествий.

Ранее сообщалось, что в Турции при крушении вертолета погиб генерал. Крушение военного вертолета типа Cougar произошло из-за плохой погоды.

Также, на юге Польши разбился вертолет, в результате чего два человека погибли, еще два получили травмы.

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