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В Беларуси у границы с Литвой и Польшей засняли колонну танков

Комментариев: 1
Очевидцы опубликовали видео в Сети.
В Беларуси у границы с Литвой и Польшей засняли колонну танков
В Беларуси у границы с Литвой и Польшей засняли колонну танков
NewGrodno / Telegram

В Беларуси у границы с Литвой и Польшей засняли колонну танков и различной военной техники. Местные жители рассказали, что танки видит в городе уже второй день подряд. Подробности сообщает “NewGrodno“.

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Так, по имеющимся данным, танки и военную технику заметили 22 марта, в понедельник, в городе Гродно. Соответствующие фото и видео местные жители стали публиковать в соцсетях.

Сначала в 22:00 на нескольких улицах была зафиксирована гусеничная бронетехника. Затем, около 23:00, была замечена вторая колонна техники. Считается, что целью передвижения танков, военных автомобилей и БМП были учения.

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Стоит отметить, Гродно, неподалеку от которого будут проводить учения, находится в 30 км от границы с Литвой и в 15 км от границы с Польшей. Согласно опубликованным данным, техника выехала из воинских частей Фолюша в Гожи, где и пройдут военные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Боррель выразил поддержку протестующим в Беларуси людям.

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Теги: Беларусь, танки, граница, военная Техника, Польша, Литва
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Комментариев (1)
Alex24567    23.03.2021, 10:48
Оценка:  +4
Alex24567
Заметно влияние бункерной моли на Лукашенко.
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