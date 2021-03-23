Очевидцы опубликовали видео в Сети.

В Беларуси у границы с Литвой и Польшей засняли колонну танков NewGrodno / Telegram

В Беларуси у границы с Литвой и Польшей засняли колонну танков и различной военной техники. Местные жители рассказали, что танки видит в городе уже второй день подряд. Подробности сообщает “NewGrodno“.

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Так, по имеющимся данным, танки и военную технику заметили 22 марта, в понедельник, в городе Гродно. Соответствующие фото и видео местные жители стали публиковать в соцсетях.

Сначала в 22:00 на нескольких улицах была зафиксирована гусеничная бронетехника. Затем, около 23:00, была замечена вторая колонна техники. Считается, что целью передвижения танков, военных автомобилей и БМП были учения.

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Стоит отметить, Гродно, неподалеку от которого будут проводить учения, находится в 30 км от границы с Литвой и в 15 км от границы с Польшей. Согласно опубликованным данным, техника выехала из воинских частей Фолюша в Гожи, где и пройдут военные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Боррель выразил поддержку протестующим в Беларуси людям.