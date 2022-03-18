Гайдай рассказал о настроениях населения и сложной ситуации на Луганщине

Глава Луганской ОВА опроверг "мечты" рашистов, что Луганская область полностью под оккупацией.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай дал блиц-интервью изданию "РБК". Губернатор рассказал о настроениях местного населения и сложной ситуации на Луганщине.

Гайдай отметил, что не стоит верить оккупантам, которые рассказывают о полной оккупации области.

"Они частично зашли в Рубежное и частично в Попасную. Надеюсь, что в ближайшее время их оттуда выбьют. Так что, Кременная – наша. Часть Рубежного – наша. Северодонецк – наш. Лисичанск – наш. Часть Попасной – наша. Горное, Золотое-наши," - сообщает политик.

Также Сергей рассказал, что всем представителям местной власти предлагали сдать города, даже ему. Однако неприятные случае госизмены были только в трех оккупированных местах: в Станице-Луганской, в Меловом и в Марковке. Все остальные отказались от "сотрудничества".

Ситуация в области сложная, так как обстрелы идут по всей области без перебоя, нет безопасного населенного пункта. Сложности с инфраструктурой, так как практически все разбито. Непросто и с эвакуацией людей. Рашисты обстреливают "зеленые коридоры".

Рашисты обстреливают "зеленый коридор". / t.me/luhanskaVTSA

"Ремонтники стараются из последних возможностей как-то что-то там скручивать, перекидывать, подключать. Но с каждым днем это удается труднее и хуже, потому что разбиваются подстанции, разбиваются генераторы, разбиваются насосные станции. То есть уже почти не из чего лепить. Огромная проблема доставки гуманитарных грузов, потому что везде есть обстрелы. Есть гуманитарный груз, но доставить и разгрузить его – это огромная проблема," - делится Гайдай.

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Губернатор отметил проблему запасов еды. Склады постоянно обстреливаются, как и больницы, школы. Люди находятся в подвалах по две недели. Также журналисты узнали у Гайдая, кто воюет против ВСУ - россияне или мобилизованные с так званных ЛДНР.

РФ обстреляли Лисичанскую больницу. / t.me/luhanskaVTSA

"Это в основном россияне и те сепаратисты, которые и восемь лет до этого обстреливали наши позиции. Здесь просто логично: свежемобилизованные люди не умеют стрелять из артиллерии или из реактивных установок. А недавно мобилизованных людей – работников каких-то фирм, учителей – которых просто хватают на улице и пихают на передовую, то они просто погибают сотнями, потому что они не умеют воевать, они не подготовлены, они не одеты в защитные бронежилеты или каски. Это просто ужас," - подчеркивает глава Луганской ОВА.

О настроениях населения на подконтрольных территориях политик ответил четко: люди знают, откуда их расстреливают. О тех городах, которые захватили, говорят пикеты против оккупантов. Однако когда начали вывозить "непокорных" и стрелять по ним, митинги сошли на "нет".

В Северодонецке ежедневно горят десятки многоэтажек. / t.me/luhanskaVTSA

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В конце Гайдай высказался по поводу варианта, что ждет Украину после войны и каким может быть ее окончание. Губернатор подмечает, что завершится исключительно военной победой Украины, однако в переговоры он не верит.

"Потому что больной человек не изменится. Но все переговорные процессы Офис президента должен вести, потому что даже если мы знаем, что это один шанс из миллиона, его все равно нужно параллельно использовать. Поэтому я уверен, что переговорные процессы должны быть обязательно," - сообщил Сергей Гайдай.

Ранее мы писали, что за 23 дня полномасштабной войны в Украине погибли уже 816 мирных жителей. По информации ООН это неполное количество, так как нет данных по некоторым городам, где не могут забрать тела по причине постоянных обстрелов.