На Луганщине пятерых полицейских подозревают в сотрудничестве с оккупантами

Мужчины прошли так званное "собеседование" с представителями оккупантской администрации РФ.

На Луганщине пятерых полицейских подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Как сообщает следствие, в начале марта 2022 года правоохранители прошли "собеседование" с представителями так званной администрации РФ, чтобы устроиться в "народную милицию".

Подозреваемые в госизмене подписали соглашение на добровольное вступление в ряды незаконных "структур" и дали присягу на верность так званной ЛНР. Таким образом они добровольно согласились работать в "Старобельском, Новоайдарском и Станично-Луганском РОВД МВД ЛНР," - отмечается в сообщении.

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Сейчас им объявлено подозрение по части 7 статьи 111-1 Криминального кодекса Украины и решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемых.

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