В Киеве подстрелили мужчину и украли у него 10 млн грн прямо на улице

За жизнь пострадавшего борются медики, а нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

В Киеве произошло ограбление прямо на улице. Неизвестные подстрелили мужчину и украли у него сумму в 10 млн грн. Подробности передает "Еспресо".

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Случай произошел на Паньковской улице, что в Голосеевском районе столицы, в ночь на 28 января. Неизвестные лица стреляли в киевлянина на автомобиле Skoda.

Ранив жертву, злоумышленники украли у нее сумму в примерно 10 млн грн, после чего скрылись на серой машине Audi. Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители.

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Что касается пострадавшего, то в данный момент он находится в медучреждении. Его спасают врачи. В каком он находится состоянии — не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом пьяная женщина решила "заминировать" школу посреди ночи.

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