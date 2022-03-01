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"Убивают жертв Холокоста во второй раз": Россияне бомбили Бабий Яр

Российские оккупанты совершили мощную ракетную атаку на мемориальный комплекс Бабий Яр.
"Убивают жертв Холокоста во второй раз": Россияне бомбили Бабий Яр
Глава ОП в Ставке Верховного главнокомандующего / Андрей Ермак/Facebook

Во вторник, 1 марта, вражеские войска Российской Федерации совершили ракетную атаку на мемориальный комплекс Бабий Яр. Об этом сообщил советник президента Андрей Ермак, отметив, что Зеленский сейчас дает интервью для иностранных СМИ. 

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"Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти не спать. Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз! Мы точно знаем, к чему стремимся. Мы обязательно выстоим и отстроим нашу любимую Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня же российские войска нанесли ракетный удар по телевышке, которая находится рядом с Бабьим Яром. В результате обстрела были повреждены аппаратная на вышке и трансформаторная подстанция. Резервное вещание украинских телеканалов обещают включить в ближайшее время.

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