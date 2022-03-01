Оккупанты в зоне ЧАЭС подвергаются облучению, - Энергоатом

Россияне подняли своей техникой радиоактивную пыль и сейчас ею дышат

Российские солдаты, которые удерживают Чернобыльскую зону отчуждения, подвергаются значительному радиоактивному облучению. Об том говорится в заявлении украинского "Энергоатома".

Читайте также: РФ готовит удар по объектам СБУ

"Абсурдности ситуации добавляет то, что "пришельцы", похоже, не отдают себе отчет, что сами являются критической группой, которая облучается больше всего", - заявили там.

Отмечается, что оккупанты своей тяжелой техникой разворошили почву и подняли в воздух радиоактивную пыль, когда проходили по запрещенным для проезда маршрутам. Однако всплеск радиационного фона от этого ограничился территорией зоны отчуждения.

Читайте также: ВСУ показали предсмертную переписку убитого солдата РФ с сестрой

"Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний", - заявили в Энергоатоме.

На предприятии подчеркнули, что из-за своего невежества и пренебрежения правилами может произойти "прикре самогубство".

Напомним, оккупанты захватили ЧАЭС в первый день войны и удерживают ее до сих пор.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.