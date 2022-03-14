Военные РФ обстреляли завод "Антонов" в Киеве

Также снаряды попали в многоэтажный дом, предварительно погибли два человека.

Утром понедельника, 14 марта, российские войска обстреляли завод "Антонов" в Киеве. На месте происшествия работают спасатели. Подробности передает пресс-служба КГГА в своем Telegram-канале.

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"В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод "Антонов", — говорится в сообщении.

На местах взрывов работы проводят пожарные, медики и другие профильные службы. Предварительно установлено, что в результате действий военных РФ погибли два человека. Еще семь граждан получили ранения различной степени тяжести.

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Отмечается, что с места взрыва в жилом доме эвакуировали в районе 70 киевлян.

Напомним, кроме Киева россияне нанесли удары по Ровно и Житомирской области.

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