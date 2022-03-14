"Шальной снаряд": Арестович объяснил обстрел Киева

Боеприпас попал в жилой многоэтажный дом, который частично обрушился, есть жертвы.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил сегодняшний обстрел Киева, а именно района Оболони. Произошедшее было случайностью, сказал политик в эфире телемарафона.

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"Я думаю, это либо эксцессы исполнителя, или просто шальной снаряд", — заявил Арестович.

По словам специалиста, он не видит оснований полагать, что речь идет об сознательном обстреле Киева. На это указывает и то, что снаряды одиночные.

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Возможно, "шальной" российский артиллерист захотел отомстить, или же была неправильная наводка при попытке обстрелять украинские войска, добавил Арестович.

Напомним, что российский снаряд попал в девятиэтажку. Один человек погиб, троих граждан госпитализировали.

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