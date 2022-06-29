А некоторые пляжи не соответствуют установленным требованиям по другим показателям.

В Киеве на более чем 20 пляжах обнаружили кишечную палочку. Список этих мест отдыха был опубликован пресс-службой Главного управления Госпродпотребслужбы.

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Так, по имеющимся данным, специалисты провели проверку показателей на пляжах, где отдыхают киевляне. Речь идет не только о пляжах, но и зонах отдыха на воде без купания.

В частности, эксперты на протяжении июня проверяли воду, обнаруживая нарушения требований гигиенических нормативов качества воды.

Кишечная палочка была обнаружена на таких пляжах, как Венеция, Пуща Водица, Вербный, Галерный, Троещина, Центральный, Тельбин, Райдуга, Предмостная Слободка, Молодежный, Детский, Золотой, Веселка.

В зонах отдыха с водой без купания кишечная палочка была обнаружена: Алмазная, Лесная, Осокорки, Солнечная, Русановский пролив, Русановская коса, Русановский канал, Довбычка, Горбачиха, Березняки.

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При этом не соответствуют норме по показателю "Биохимическое потребление кислорода за 5 суток" такие пляжи, как Венеция, Детский, Золотой, Пуща Водица, Вербный, Галерный, Троещина, Тельбин, Райдуга, Предмостная Слободка, Молодежный.

А не соответствуют норме по водородному показателю Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предмостная Слободка, Райдуга, Тельбин, Центральный, Троещина, Галерный, Пуща Водица и Вербный пляжи.

Отмечается, что это нарушение нашли в зонах отдыха без купания "Алмазная" и "Солнечная".

О нарушениях уже было сообщено в КП "Плесо". Последнее должно в ближайшее время принять необходимые меры с целью недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в столице.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГСЧС появятся 80 новых подразделений для разминирования Украины.

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