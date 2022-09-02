Киев снова накрыл смог: на улицу выходить не рекомендуется
На 2 сентября в Киеве значительно вырос уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу. Наблюдается задымленность. На левом берегу уровень загрязненности воздуха средний. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
Сообщается, что радиационный фон во всем городе находится в норме.
Причиной смога и ухудшения состояния воздуха пожары в Киевской области, в частности в Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах.
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В Киевской городской администрации порекомендовали:
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закрыть окна;
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отказаться от длительных прогулок.
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пить больше воды.
В случае ухудшения самочувствия рекомендуется обратиться к врачу.
В КГГА предоставили информацию по мониторингу атмосферного воздуха по адресам. На правом берегу на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: улица Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 100 (очень высокий уровень загрязненности).
Содержание загрязняющих веществ составляет:
-
взвешенные частицы (пыль) – 181 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 146 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм/PM3 (PM10) – 168 мкг/м3 м3;
-
оксида азота – 4,8 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);
-
диоксида азота – 22,6 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
-
диоксида серы – 8,8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
-
оксида углерода – 1080 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
-
озона – 29,6 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).
Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет: 0,10 мкЗв/час.
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На мониторинговом пункте атмосферного воздуха по адресу: улица Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 100 (очень высокий уровень загрязненности).
Содержание загрязняющих веществ составляет:
-
взвешенные частицы (пыль) – 140 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 94,3 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 116 мкг /м3;
-
оксида азота – 8,6 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);
-
диоксида азота – 26,2 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
-
диоксида серы – 13,3 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
-
оксида углерода – 913 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
-
озона – 20,9 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).
Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет: 0,11 мкЗв/час.
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 95 (высокий уровень загрязненности).
Содержание загрязняющих веществ составляет:
-
взвешенные частицы (пыль) – 90,8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 68,1 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 80,4 мкг/м3;
-
оксида азота – 2,1 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);
-
диоксида азота – 15,0 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
-
диоксида серы – 7,1 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
-
оксида углерода – 710 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
-
озона – 32,6 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).
Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет: 0,11 мкЗв/час.
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На левом берегу ситуация лучше, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: улица Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха – 75 (средний уровень загрязненности).
Содержание загрязняющих веществ составляет:
-
взвешенные частицы (пыль) – 79,9 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 35,6 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 56,5 мкг/м3;
-
оксида азота – 14,8 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);
-
диоксида азота – 36,2 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
-
диоксида серы – 11,1 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
-
оксида углерода – 422 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
-
формальдегида – 9,3 мкг/м3 (ПДК – 35 мкг/м3).
Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет: 0,11 мкЗв/час.
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: улица Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 32 (низкий уровень загрязненности).
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Содержание загрязняющих веществ составляет:
-
взвешенные частицы (пыль) – 42,1 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (PM2,5) – 15,6 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (PM10) – 30,3 мкг/м3;
-
оксида азота – 111,0 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);
-
диоксида азота – 29,8 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
-
диоксида серы – 15,5 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
-
оксида углерода – 823 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
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озона – 0,1 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);
-
формальдегида – 3,2 мкг/м3 (ПДК – 35 мкг/м3);
-
сероводорода – 30,4 мкг/м3 (ПДК – 8 мкг/м3).
Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет: 0,11 мкЗв/час.
Напомним, в Киевской области ликвидировали четыре ячейки возгорания торфяников. Спасатели продолжают тушить еще две очаги возгорания и отмечают, что ситуация полностью контролируется.