В Украине появился новый праздник: Когда отмечаем
В Украине появился новый праздник – День украинской государственности. За это проголосовала Верховная рада, сообщил у себя в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
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Законопроект, который еще год назад подал на рассмотрение парламента президент, сегодня собрал 257 депутатских голосов. Новый праздник будет отмечаться ежегодно 28 июля.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что новый праздник поспособствует утверждению преемственности Украинского государства на протяжении всей его тысячелетней истории. Подчеркивается, что современная Украина берет свое начало во всех предыдущих инкарнациях украинского государства – Киевской Руси, Галицко-Волынском княжестве, Литовско-Русском государстве, Гетманщине, УНР, ЗУНР, Карпатской Украине.
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Также подчеркивается, что праздник станет ответом на российский нарратив о фейковости украинского государства и якобы принадлежности украинцев к единому русскому народу.
Напомним, Денисову уволили с должности омбудсмена. Пока неизвестно, кто станет новым омбудсменом.
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