В МВД назвали число предателей среди полицейских

Ситуация 2014 года, когда в террористы записывались целыми райотделами, сегодня не повторилась

На сотрудничество с врагом пошло незначительное количество сотрудников правоохранительных органов – менее 1%. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин.

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По его словам, в настоящее время полиция расследует всего около 500 уголовных дел, открытых по фактам коллаборационной деятельности. Среди них есть в том числе и дела, открытые в отношении работников правоохранительных органов.

Больше всего предателей оказалось в Донецкой области – 80 человек. Они проигнорировали приказ временно сменить место пребывания и начали сотрудничать с незаконными вооруженными формированиями.

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“Заняли должности в "правоохранительных органах", выполняя функции оккупационной власти в захваченных зданиях ГУНП в Донецкой области", – рассказал Енин.

При этом замглавы МВД подчеркнул, что в сравнении с 2014 годом ситуация кардинально иная – массового предательства сегодня нет.

"Тогда на сторону врага переходили целые гарнизоны. Это результат изменений, которые произошли за эти годы. Эти структуры оздоровились и стали внутренним скелетом государства", – заявил он.

Напомним, в СНБО раскритиковали Арестовича за опасный оптимизм. Обещания закончить войну в апреле-мае были очень опасной вещью, считает Данилов.

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