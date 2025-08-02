В центре Дружковки прогремели взрывы

Ударный БПЛА заметили в небе над городом, а через несколько минут прогремел взрыв, сообщают местные соцсети.

Атаку беспилотников зафиксировали в Дружковке Донецкой области в субботу утром, 2 августа. Взрыв прогремел рядом с площадью, где впоследствии заметили дым. Об этом сообщил местный Telegram-канал Дружковка info.

В соцсетях сообщают, что в 10:04 в небе над городом заметили ударный БПЛА, а через несколько минут прогремел взрыв. В соцсетях в 10:12 сообщили о столбе дыма со стороны площади.

По состоянию на 10:29 стало известно, что удар пришёлся непосредственно в районе Авроры, сообщили в Telegram-канале.

Официальной информации о последствиях удара нет. Сведений о пострадавших или повреждениях также нет.

Дополнение. Немного позже появилась информация о "попадании в помещение местного ТЦК".

