В больницах Львовской области проверят кислородное оборудование

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Во Львовской области проведут проверку больниц на исправность кислородного оборудования. Соответствующее решение в связи с пожаром в Косовской центральной районной больнице, во время которого погибли четыре человека, приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Во Львовской области создадут семь комиссий, которые в течение месяца обязаны провести мониторинг всех медучреждений, где используют кислородные станции и кислородные сети. Сейчас в этом регионе 24 больницы имеют кислородное оборудование и могут лечить больных коронавирусом.

"Важно, чтобы все меры безопасности постоянно соблюдались, техника находилась в надлежащем состоянии, чтобы избежать подобных ситуаций и, прежде всего, не допустить людских жертв", - сказал заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный.

Напомним, 28 декабря пожар произошел в реанимационном отделении Косовской центральной районной больнице. В результате пожара сразу погибли 3 человека (76-летний мужчина, 76-летняя женщина и 58-летняя женщина). Все погибшие были пациентами больницы. Кроме того, три медработника пострадали (их направили в Ивано-Франковскую областную больницу). Одна из них в дальнейшем умерла.

Напомним, ранее стало известно, что вероятная причина пожара в Косовской центральной районной больнице – грубое нарушение правил противопожарной безопасности.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.