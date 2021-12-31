Уже 44,1% взрослых украинцев прошли курс COVID-вакцинации

Минимум одну дозу получили 47,3% граждан, а рекомендация ВОЗ – 40%.

За прошедшие сутки, 30 декабря, от COVID-19 привились 101 705 человек. Об этом говорится в статистике, опубликованной Минздравом.

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Так, из указанного числа в четверг первую прививку ввели 27 065 украинцам. В это же время закончили курс вакцинации, получив вторую дозу, – 72 834 граждан. А 578 и 1 228 украинцев получили дополнительную и бустерную дозы соответственно.

На протяжении дня работали медики 3 346 прививочных пунктов, 851 мобильной бригады и 453 центров вакцинации.

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Таким образом, с начала кампании иммунизации населения в стране всего провели 28 405 399 прививок. 47,3% взрослого населения, 14 698 232 человека, получили одну дозу вакцины, 44,1% (13 698 387) граждан были полностью иммунизированы. Дополнительную дозу ввели 3 880 людям, а 4 900 гражданам ввели "бустер".

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, чем дополнительная доза отличается от бустерной.

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