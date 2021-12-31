Депутат не задекларировал 41 квартиру и объяснил это болезнью

Депутат сельсовета из-под Киева оказался крупным "квартировладельцем" со слабым здоровьем

Депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко не указал в своей декларации за 2020 год 41 квартиру в городе Любомль Волынской области. Об этом говорится в отчете Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Совокупная стоимость квартир, которые депутат не указал в декларации, составляет 30,2 млн грн. Кроме того выяснилось, что Бондаренко не задекларировал доходы, полученные от Государственного ипотечного учреждения и сдачи в аренду земельного участка – на общую сумму около 3,5 млн грн.

Сотрудники НАПК взяли пояснения у декларанта по поводу данной ситуации и получили достаточно неожиданный ответ. По словам Бондаренко, в конце марта, когда приближался крайний срок подачи деклараций, он неожиданно заболел.

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Осложнения "не позволили ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год". Также он заявил, что не до конца понимает, как вообще нужно указывать квартиры в декларации.

Напомним, нардеп купил телеканал и задекларировал его как подарок родителей. Мама и папа подарили Алексею Ковалеву целый телеканал.

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