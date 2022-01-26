Чиновники наврали в декларациях на 1,2 млрд грн, - НАПК

Треть выявленной суммы нашли по наводке граждан и журналистов

В течение прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного правонарушения в 119 декларациях, поданных чиновниками и депутатами. В целом декларанты подали недостоверные сведения на общую сумму более 1,2 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба НАПК.

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Отмечается, что за прошлый год ведомство проверило 1026 деклараций. В каждой шестой были выявлены нарушения, предусматривающие административную ответственность, в каждой десятой – уголовную. По этим фактам уже открыто 56 уголовных дел.

Так, в 119 декларациях чиновники наврали на сумму свыше 1,1 млн. гривен каждый. В их числе двое действующих судей Конституционного суда и 19 депутатов Верховной Рады.

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Самые большие расхождения между декларацией и реальностью обнаружены у нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – на 73 миллионов гривен.

Признаки административного правонарушения были выявлены в 171 декларации. Правильно перечислить свои активы не смогли несколько судей Конституционного и Верховного судов, два министра и 16 нардепов.

"Благодаря обращениям граждан и журналистов в декларациях чиновников в целом были обнаружены недостоверные сведения на 418 млн. гривен", - отметили в НАПК.

Напомним, в НАПК дали объяснение по декларированию "ковидной" помощи от государства.

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