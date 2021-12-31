Азаров вслед за Януковичем подал иск в ОАСК на СБУ и СНБО

Политик хочет, чтобы с него сняли санкции.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров вслед за экс-президентом Виктором Януковичем подал иск в ОАСК (Окружной административный суд города Киев). О том, чего он хочет, сообщает судебная пресс-служба.

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Так, согласно опубликованным данным, в ОАСК был зарегистрирован иск к Совету национальной безопасности Украины и Службе безопасности Украины. Истец – Николай Азаров.

Экс-премьер требует, чтобы против него сняли санкции, а также хочет, чтобы суд признал противоправным бездействие СНБО о непринятии решения об отмене ограничений.

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В данный момент в ОАСК решают вопросы об открытии производства по административному делу, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ОАСК открыл дело по иску Януковича к Верховной Раде. Бывший президент просит установить отсутствие у парламента полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

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