В НАПК ответили, придется ли декларировать "ковидную тысячу"

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) пояснили, придется ли указывать в декларации получение тысячи за вакцинацию.

| Автор: Шароди Диана

НАПК сообщает, что украинцам не придется указывать в декларации получение финансовой помощи от государства, потому что это единоразовая выплата.

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Об этом в пятницу, 31 декабря, информирует пресс-служба НАПК.

Ведомство поясняет, что соцвыплаты являются доходом, который нужно отображать в декларации. Однако данную выплату отображать в декларации не нужно будет, поскольку средства, полученные в рамках Программы "еПоддержка", будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет.

Данные деньги не подлежат налогообложению.

еПоддержка — куда можно тратить деньги

Отметим, что в Украине уже начали выплачивать деньги в рамках поддержки вакцинированных граждан. Программа продолжится и в 2022 году. Потратить деньги можно онлайн или заплатить через терминал — обналичить никак нельзя.

Напомним, в Украине увеличилось количество новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,6 млн случаев коронавируса.