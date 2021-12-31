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В НАПК ответили, придется ли декларировать "ковидную тысячу"
НАПК сообщает, что украинцам не придется указывать в декларации получение финансовой помощи от государства, потому что это единоразовая выплата.
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Об этом в пятницу, 31 декабря, информирует пресс-служба НАПК.
Ведомство поясняет, что соцвыплаты являются доходом, который нужно отображать в декларации. Однако данную выплату отображать в декларации не нужно будет, поскольку средства, полученные в рамках Программы "еПоддержка", будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет.
Данные деньги не подлежат налогообложению.
еПоддержка — куда можно тратить деньги
Отметим, что в Украине уже начали выплачивать деньги в рамках поддержки вакцинированных граждан. Программа продолжится и в 2022 году. Потратить деньги можно онлайн или заплатить через терминал — обналичить никак нельзя.
Напомним, в Украине увеличилось количество новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,6 млн случаев коронавируса.