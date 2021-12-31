В Украине еще один банк начал выплачивать "ковидную тысячу"

Это уже восьмое финучреждение, выплачивающее деньги за вакцинацию от коронавируса.

С 31 декабря Іzibank присоединился к программе выплат 1 тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" за полную вакцинацию от коронавируса. Это уже восьмое финучреждение, выплачивающее деньги за вакцинацию, сообщила пресс-служба сервиса "Дия".

В частности, теперь украинцы "ковидную тысячу" могут получить при помощи А-Банка, Альфа-банка, Izibank, Monobank, Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка и Укргазбанка.

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В дальнейшем ожидается, что количество банков в государственной программе "єПідтримка" станет еще больше.

Напомним, с 19 декабря 2021 года всем полностью вакцинированным украинцам (получившим две дозы вакцины от коронавируса) выплачивают по 1 000 гривен. Правда, деньги можно потратить только на определенные цели. С 2022 года люди старше 60 лет смогут на эти деньги покупать и лекарства.

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Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, что украинцы чаще всего "ковидную тысячу" тратят на билеты в кино, театры, а также на книги.

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