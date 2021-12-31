Нардеп от "Евросолидарности" не задекларировал виллу в Испании, - НАПК

Нардепу может грозить уголовная ответственность

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в своей декларации за 2020 год на сумму 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

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Так, проверка НАПК показала, что ранее обнародованную в СМИ информацию о наличии у Герасимова с 2013 года двухэтажного поместья в городе Хавеа в Испании, нардеп не указал в своей декларации.

Сотрудникам НАПК Герасимов сообщил, что подарил дом матери, однако проверка показала, что подарок не был должным образом оформлено по законодательству.

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В Нацагентстве подсчитали, что в 2013 году стоимость дома составляла около 35 тысяч евро. Недостоверные сведения в декларации Герасимова НАПК оценивает в 1,2 млн гривен.

Таким образом, по мнению НАПК, нардеп нарушил ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Если дело дойдет до суда, Герасимову грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

Напомним, депутат не задекларировал 41 квартиру и объяснил это болезнью. Депутат сельсовета из-под Киева оказался крупным "квартировладельцем" со слабым здоровьем.

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