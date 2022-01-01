Мигранты-нелегалы в новогоднюю ночь пытались из Украины попасть в ЕС

На Львовщине и Закарпатье охранники границы в новогоднюю ночь задержали желающих незаконно пересечь рубеж между странами.

| Автор: Шароди Диана

Нелегальные мигранты из Турции, Алжира и Марокко в новогодний праздник проверяли на бдительность пограничников / dpsu.gov.ua

Пограничники в Новый год задержали нелегальных мигрантов, направлявшихся в ЕС.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в субботу, 1 января.

Сообщается, что пограничные дежурные из состава ГПСУ на Львовщине и Закарпатье в новогоднюю ночь задержали шесть человек, пытавшихся незаконно попасть в страны ЕС.

Известно, что пограничный наряд отдела "Рава-Русская" в 1,5 км от госграницы задержал двух граждан Турции.

А их коллеги, пограничники отдела "Новоселица" в 3 км от границы, обнаружили двух граждан Алжира.

В обоих случаях пограничники узнали о попытках незаконно перейти через границу от местных жителей, которые заметили около рубежа граждан неславянской национальности и своевременно проинформировали об этом дежурных.

Помимо этого, была в новогоднюю ночь еще одна попытка проверить бдительность пограничников — военнослужащие отдела "Ужгород", после срабатывания сигнализационного комплекса, у границы разоблачили двух марокканцев.

Всех нелегальных мигрантов задержали за попытку пересечь границу не через официальные пункты пропуска. Нарушители находятся в пограничных подразделениях Львовского и Чопского отрядов. Их привлекут к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.

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Напомним, во Франции 15 силовиков пострадали в столкновениях с мигрантами. Около сотни мигрантов напали на силовиков и стали забрасывать их камнями, заявили полицейские.