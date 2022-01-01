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Мигранты-нелегалы в новогоднюю ночь пытались из Украины попасть в ЕС
Пограничники в Новый год задержали нелегальных мигрантов, направлявшихся в ЕС.
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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в субботу, 1 января.
Сообщается, что пограничные дежурные из состава ГПСУ на Львовщине и Закарпатье в новогоднюю ночь задержали шесть человек, пытавшихся незаконно попасть в страны ЕС.
Известно, что пограничный наряд отдела "Рава-Русская" в 1,5 км от госграницы задержал двух граждан Турции.
А их коллеги, пограничники отдела "Новоселица" в 3 км от границы, обнаружили двух граждан Алжира.
В обоих случаях пограничники узнали о попытках незаконно перейти через границу от местных жителей, которые заметили около рубежа граждан неславянской национальности и своевременно проинформировали об этом дежурных.
Помимо этого, была в новогоднюю ночь еще одна попытка проверить бдительность пограничников — военнослужащие отдела "Ужгород", после срабатывания сигнализационного комплекса, у границы разоблачили двух марокканцев.
Всех нелегальных мигрантов задержали за попытку пересечь границу не через официальные пункты пропуска. Нарушители находятся в пограничных подразделениях Львовского и Чопского отрядов. Их привлекут к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.
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Напомним, во Франции 15 силовиков пострадали в столкновениях с мигрантами. Около сотни мигрантов напали на силовиков и стали забрасывать их камнями, заявили полицейские.