Итоги 9 января: Возможная отсрочка штрафов для ФОПов и "Скажи Путину - нет"

Bigmir.net выделил главные события вчерашнего дня.

Рада может отсрочить штрафы для ФОПов - Гетманцев

Верховная Рада может отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны использовать кассовые аппараты.



В Днепре женщина случайно постирала кота



В новогоднюю ночь жительница Днепра не заметила своего кота, который залез в барабан стиральной машинки, и запустила стирку. В клинике выяснилось, что у кота переохлаждение и хрипы в легких. Броша не мог открывать глаза и изо рта пахло стиральным средством. Медики оказали помощь животному и после терапии его забрала хозяйка.



"Я - враг": блогера из РФ не пустили в Украину



Российского тиктокера, рэп-исполнителя, видеоблогера, известного под именем Даня Милохин, не пустили в Украину. Об этом он сообщил в своих Instagram-сторис.

"Помогите. Мы влетели в Киев и нас держат в плену", - сказал он.

Спустя время 20-летний тиктокер добавил: " Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас обратно развернули".



В Украине одна область стала "оранжевой"



В Украине по состоянию на 9 января в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций в регионе соответствует "оранжевому" уровню эпиднебезопасности. Все остальные области остаются в "желтой" зоне.



"Скажи Путину - нет": в Киеве прошла акция протеста



В Киеве на Михайловской площади прошла акция под названием "Скажи Путину – нет". Она была организована накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины. Участие в ней приняли несколько сотен человек.

По словам организаторов акции, ее цель - привлечь внимание к действиям России в Украине, Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.

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