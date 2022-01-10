- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Итоги 9 января: Возможная отсрочка штрафов для ФОПов и "Скажи Путину - нет"
Рада может отсрочить штрафы для ФОПов - Гетманцев
Верховная Рада может отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Напомним, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны использовать кассовые аппараты.
В Днепре женщина случайно постирала кота
В новогоднюю ночь жительница Днепра не заметила своего кота, который залез в барабан стиральной машинки, и запустила стирку. В клинике выяснилось, что у кота переохлаждение и хрипы в легких. Броша не мог открывать глаза и изо рта пахло стиральным средством. Медики оказали помощь животному и после терапии его забрала хозяйка.
"Я - враг": блогера из РФ не пустили в Украину
Российского тиктокера, рэп-исполнителя, видеоблогера, известного под именем Даня Милохин, не пустили в Украину. Об этом он сообщил в своих Instagram-сторис.
"Помогите. Мы влетели в Киев и нас держат в плену", - сказал он.
Спустя время 20-летний тиктокер добавил: " Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас обратно развернули".
В Украине одна область стала "оранжевой"
В Украине по состоянию на 9 января в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций в регионе соответствует "оранжевому" уровню эпиднебезопасности. Все остальные области остаются в "желтой" зоне.
"Скажи Путину - нет": в Киеве прошла акция протеста
В Киеве на Михайловской площади прошла акция под названием "Скажи Путину – нет". Она была организована накануне переговоров Запада с Россией о ситуации вокруг Украины. Участие в ней приняли несколько сотен человек.
По словам организаторов акции, ее цель - привлечь внимание к действиям России в Украине, Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.