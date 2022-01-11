Отопление и водоснабжение: за что у украинцев самые большие долги

Задолженность за коммуналку в Украине стремительно растет.

| Автор: Шароди Диана

С началом отопительного сезона задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снова начала расти / Иллюстративное фото / depositephotos.com

Госстат исследовал статьи расходов украинцев, и установил в каких направлениях у жителей больше всего задолженности. Так, ведомство установило, что больше всего украинцы игнорируют платежки за отопление и водоснабжение.

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Об этом сказано в исследовании Государственной службы статистики.

Так, с началом отопительного сезона задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг возрастает. Например, в конце ноября 2021 года общий долг составлял 72,6 млрд грн, а за месяц он вырос на 7 млрд гривен.

Больше всего у украинцев задолженность за поставку и распределение природного газа. Долг составляет 29,2 млрд гривен. За поставку тепловой энергии и горячей воды украинцы должны заплатить 23,3 млрд гривен.

За централизованное водоснабжение и водоотвод у украинцев долг составляет 6,4 млрд гривен. За управление многоквартирным домом долг составляет 5,6 млрд гривен. За обращение с бытовыми отходами у украинцев накопилась задолженность 1,3 млрд гривен. Кроме того, есть еще долг за поставки и распределение электрической энергии, который составляет 6,9 млрд гривен.

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Напомним, полиция Киева задержала подозреваемого, который, вероятней всего, на днях обстрелял общежитие. Мужчину обыскали. При себе у него нашли пневматическую винтовку и боеприпасы к ней.