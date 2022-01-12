"Цифра может раздражать": Глава Нацполиции получает 120 тысяч в месяц

Клименко рассказал о ситуации с зарплатами в полиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко признался, что зарабатывает 120 тысяч гривен в месяц. О своей зарплате он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

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"У меня зарплата 120 тыс. грн (124 тыс. с налогом на доходы физических лиц). Премий я не получаю. У меня рабочий день 16–18 часов. Понимаю, что эта цифра в 120 тыс. может раздражать кого-то", – заявил глава Нацполиции.

В то же время Клименко подчеркнул, что сейчас нужно прилагать все усилия, чтобы повысить зарплату рядовым работникам полиции.

"Я тоже был старшим лейтенантом, было время, когда не получал зарплаты по полгода. Такого нельзя допускать вообще. Мы все должны работать над тем, чтобы повысить зарплату полицейским, а не забрать", – заявил он.

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Клименко сообщил, в 2021 году из Национальной полиции Украины уволились более 13,3 тысяч сотрудников.

"Из ушедших в прошлом году полицейских – почти 9,5 тыс. Остальные – свободный наем, госслужащие", – уточнил глава Нацполиции.

По его информации, сотрудники полиции уходят в Государственное бюро расследований и Бюро экономической безопасности, где "зарплата в разы больше".

Напомним, ранее МВД анонсировало повышение зарплат полицейских уже в феврале. Правда, повышать будут всего на 10%, то есть на 1,2-1,3 тысячи гривен.

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