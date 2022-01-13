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Итоги 12 января: "Омикроном" заразятся все и "продуктовые чеки"
"Омикроном" заразятся все, - инфекционист
Штаммом коронавируса "Омикрон" в конечном итоге переболеют все, но у вакцинированных протекание болезни будет легче. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
По его словам, "Омикрон" чрезвычайно заразен, поэтому избежать его не удастся, а главными жертвами станут невакцинированные люди.
В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID-19 — таблица
Если после первой прививки у пациента были сильные побочные действия, или на момент второй вакцинации нужный препарат отсутствует, вакцины можно смешивать. Однако не хаотично, а по четким рекомендациям Минздрава.
В Киеве поймали чиновника с сумкой, набитой деньгами
Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли масштабную схему хищения средств, выделенных Киевской городской государственной администрацией на капитальный ремонт парков и благоустройство столицы.
При передачи части денег – почти 1,7 млн грн – похищенных злоумышленниками, был задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА и посредник.
У Зеленского объяснили идею с "продуктовыми чеками" для малоимущих
Власти намерены внедрить "продуктовые чеки", с помощью которых планируется финансово поддержать наиболее уязвимые слои населения. Об этом рассказал советник президента Украины Олег Устенко.
РФ активно перебрасывает военную технику с Дальнего Востока, - СМИ
Министерство обороны России уже несколько недель проводит переброску военной техники с Дальнего Востока. В частности, с базы 5-й отдельной танковой бригады. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team – объединение независимых журналистов и исследователей.
Факт масштабной переброски техники в западном направлении подтверждают многочисленные фото и видео, снятые очевидцами. При этом остается неизвестным конечный пункт назначения перемещаемой техники.
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