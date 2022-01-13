Итоги 12 января: "Омикроном" заразятся все и "продуктовые чеки"

Bigmir.net выделил главные события вчерашнего дня.

"Омикроном" заразятся все, - инфекционист

Штаммом коронавируса "Омикрон" в конечном итоге переболеют все, но у вакцинированных протекание болезни будет легче. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, "Омикрон" чрезвычайно заразен, поэтому избежать его не удастся, а главными жертвами станут невакцинированные люди.



В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID-19 — таблица

Если после первой прививки у пациента были сильные побочные действия, или на момент второй вакцинации нужный препарат отсутствует, вакцины можно смешивать. Однако не хаотично, а по четким рекомендациям Минздрава.



В Киеве поймали чиновника с сумкой, набитой деньгами

Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли масштабную схему хищения средств, выделенных Киевской городской государственной администрацией на капитальный ремонт парков и благоустройство столицы.

При передачи части денег – почти 1,7 млн грн – похищенных злоумышленниками, был задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА и посредник.



У Зеленского объяснили идею с "продуктовыми чеками" для малоимущих

Власти намерены внедрить "продуктовые чеки", с помощью которых планируется финансово поддержать наиболее уязвимые слои населения. Об этом рассказал советник президента Украины Олег Устенко.



РФ активно перебрасывает военную технику с Дальнего Востока, - СМИ

Министерство обороны России уже несколько недель проводит переброску военной техники с Дальнего Востока. В частности, с базы 5-й отдельной танковой бригады. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team – объединение независимых журналистов и исследователей.

Факт масштабной переброски техники в западном направлении подтверждают многочисленные фото и видео, снятые очевидцами. При этом остается неизвестным конечный пункт назначения перемещаемой техники.

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