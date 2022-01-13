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Какие продукты сильно подорожали в Украине за 2021 год — Госстат
Госстат проанализировал изменение цен на продукты за прошлый год.
Государственная служба статистики провела исследования и опубликовала данные об изменении цен на потребительские товары в декабре 2021 года. Больше всего за год в цене выросли сахар, подсолнечное масло и свежие овощи.
Об этом стало известно из отчета Госстата.
Статистика говорит, что с декабря 2020 года по декабрь 2021 года поднялась стоимость следующих продуктов:
- свекла подорожала на 147,5% до 13,3 гривен за килограмм;
- капуста - на 144,3% до 11,6 гривен за килограмм;
- лук на 136,1% до 12,1 гривен за килограмм;
- морковь - на 66,3% до 10,0 гривен за килограмм;
- подсолнечное масло подорожало на 46,0% до 61,4 гривен за литр;
- сахар вырос в цене на - 31,7% до 27,5 гривен за килограмм;
- куриное филе прибавило в стоимости на 27,7% — таким образом его цена составила 117,1 гривен за килограмм;
- куриные тушки выросли в цене на 26,6% — теперь они стоят 70,8 гривен за килограмм.
Тем не менее, есть и обратная тенденция. Например, цена на картофель упала больше чем на 13% — теперь они в среднем стоят 8,8 грн за килограмм. Яблоки также подешевели — их стоимость уменьшилась на 32,4%, и составила 12,3 гривен.
Напомним, Кабмин планирует запустить в Украине систему для онлайн-бронирования разрешений "Шлях" и программу "єКордон".
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