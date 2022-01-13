Какие продукты сильно подорожали в Украине за 2021 год — Госстат

Госстат проанализировал изменение цен на продукты за прошлый год.

| Автор: Шароди Диана

Подсолнечное масло в 2021 году подорожало на 46,0% / Иллюстративное фото / depositephotos.com

Государственная служба статистики провела исследования и опубликовала данные об изменении цен на потребительские товары в декабре 2021 года. Больше всего за год в цене выросли сахар, подсолнечное масло и свежие овощи.

Об этом стало известно из отчета Госстата.

Статистика говорит, что с декабря 2020 года по декабрь 2021 года поднялась стоимость следующих продуктов:

свекла подорожала на 147,5% до 13,3 гривен за килограмм;

капуста - на 144,3% до 11,6 гривен за килограмм;

лук на 136,1% до 12,1 гривен за килограмм;

морковь - на 66,3% до 10,0 гривен за килограмм;

подсолнечное масло подорожало на 46,0% до 61,4 гривен за литр;

сахар вырос в цене на - 31,7% до 27,5 гривен за килограмм;

куриное филе прибавило в стоимости на 27,7% — таким образом его цена составила 117,1 гривен за килограмм;

куриные тушки выросли в цене на 26,6% — теперь они стоят 70,8 гривен за килограмм.

Средние цены на некоторые основные потребительские товары в 2021 году / Скриншот отчета ukrstat.gov.ua

Тем не менее, есть и обратная тенденция. Например, цена на картофель упала больше чем на 13% — теперь они в среднем стоят 8,8 грн за килограмм. Яблоки также подешевели — их стоимость уменьшилась на 32,4%, и составила 12,3 гривен.

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