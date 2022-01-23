На Буковине ранили пограничника

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Черновицкой области сегодня ночью, 23 января, ранили 22-летнего пограничника. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

В сообщении говорится, что пограничник ранен в грудь из огнестрельного оружия. Его госпитализировали в Путильскую больницу.

Читайте также: Убийство мальчика под Мелитополем: Следователи нашли еще один труп

Подробности этого происшествия пока не известны. Сообщается еще только, что об инциденте проинформировали полицию, а в пограничном отряде по данному факту проводится служебное расследование.

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении в преступлении бывшему военнослужащему одной из воинских частей, нарушившему уставные правила взаимоотношений и совершившему убийство сослуживца. Убийство он пытался выдать за самоубийство.

Читайте также: Полиция объяснила, почему защищавшуюся женщину обвиняют в убийстве

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 406, ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.