Сбежал за пенсией: На Луганщине поймали экс-боевика "ЛНР"

Оккупанты обложили подчиненных, в том числе задержанного, "данью".

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Луганской области экс-боевика незаконной "ЛНР". Мужчина приехал на подконтрольную территорию, чтобы оформить пенсию. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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Так, СБУ установила, что задержанный был в составе группировки, активно участвующей в боях против ВСУ в районе трассы Бахмутка и в Луганской области.

Следствие считает, что мужчина является местным жителем, присоединившимся к оккупантам в 2015 году. Он обслуживал технику и создавал защитные сооружения.

Со временем из-за конфликта с главарями боевиков, обложивших подчиненных "данью", задержанный покинул группировку. Прятался он в ОРДЛО. Поймали мужчину, когда он пытался попасть на подконтрольную территорию с целью оформления пенсии.

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Как бы то ни было, в отношении мужчины возбудили уголовное производство по статье "участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях". Ему сообщили о подозрении. В данный момент проверяется информация о причастности экс-боевика к совершению тяжких преступлений.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал рассмотрение Россией признания "ДНР" и "ЛНР" попыткой шантажа и дестабилизации обстановки в Украине.

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