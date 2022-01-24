Купить лекарства за COVID-тысячу смогут не только пожилые украинцы

Власти планируют расширить программу "еПоддержка" еще на одну категорию граждан.

Купить лекарства за тычу гривен, которую выдают за вакцинацию от COVID-19, смогут не только украинцы в возрасте от 60 лет, но и инвалиды. Причем независимо от возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Так, власти хотят расширить программу "еПоддержка", а именно пункт о лекарствах. В данный момент Минсоцполитики и Минцифры уже работают над этим вопросом.

В частности, тратить COVID-тысячу на лекарства хотят разрешить инвалидам первой группы, независимо от их возраста.

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Примечательно, что по состоянию на понедельник, 24 января, в рамках программы "еПоддержка" деньги получили больше 7,5 млн украинцев.

Напомним, что потратить тысячу гривен на лекарства пожилые украинцы могут как раз с 24 января. Они будут на счетах граждан 4 месяца с момента начисления, после чего вернутся обратно государству.

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