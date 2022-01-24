Нет причин для паники: Стали известны итоги заседания СНБО

Ситуация внутри страны и на границах остается контролируемой, говорит Данилов

В Киеве завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. О его итогах на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте также: "Пятая колонна" в Украине: СНБО призвал Британию назвать все имена

По его словам, сегодня рассматривали несколько вопросов:

меры безопасности на фоне внутренних и внешних угроз,

ситуацию в экономике и энергетике,

борьбу с коронавирусом.

Читайте также: Мы слабее РФ, но это не значит, что мы не будем воевать, - Данилов

По словам Данилова, ситуация в целом понятна и контролируема, украинцам нет причин поддаваться панике. Это касается как ситуации на границах, так и состояния украинской экономики.

"Ситуация какая есть, она является вполне для нас понятной. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы просил чтобы мы все были с вами в покое", - заявил Данилов.

Глава СНБО заверил, что тарифы на газ и электричество для населения останутся неизменными до конца отопительного сезона, а в феврале МВФ может обновить программу своего сотрудничества с Украиной.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов убежден, что в Кремле была поставлена четкая задача — расшатать ситуацию в Украине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.