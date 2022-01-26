Число COVID-прививок в Украине превысило 30 млн

И из них свыше 14,5 млн человек прошли полный курс вакцинации.

Число прививок от COVID-19, сделанных в Украине с начала кампании иммунизации, превысило 30 млн. Только за прошедшие сутки, 25 января, медики привили 81 736 граждан. На это указывают данные, опубликованные Минздравом на своей странице в Facebook.

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Так, из указанного числа во вторник 29 929 граждан получили первую дозу вакцины. Еще 28 984 человека получили вторую дозу препарата, тем самым закончив курс иммунизации. В это же время 628 и 22 195 украинцам ввели третью дополнительную и бустерную дозы соответственно.

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На протяжении дня работали медики 3 227 прививочных пунктов, 985 мобильных бригад и 435 центров вакцинации.

Таким образом, с учетом статистики за 25 января в Украине всего было проведено 30 003 374 прививки. А это 15 221 306 первых доз, 14 519 768 вторых доз, 248 063 бустерных доз и 14 237 дополнительных доз вакцины.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее были названы области, претендующие вновь попасть в "красную" зону карантина.

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