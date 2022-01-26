Карантин в Украине: Минздрав обновил СOVID-показатели

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели не превышают норму.

Минздрав Украины сегодня, 26 января, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях - 13 "оранжевых" зон и одна "красная", свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, в "красной" зоне адаптивного карантина сейчас находится Ивано-Франковская область. Там превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования и уровень госпитализаций.

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В "оранжевой" зоне карантина сейчас находятся Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ровенская, Черновицкая, Сумская, Львовская, Житомирская, Тернопольская, Черниговская, Винницкая и Хмельницкая области. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина.

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели не превышают норму.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 26 января 2022 года было подтверждено 3 913 809 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 596 715 человек, а 99 584 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 519 768 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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