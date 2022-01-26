В Украине появилось лекарство от COVID

В Украине зарегистрировали препарат против коронавируса.

| Автор: Шароди Диана

Украинский Минздрав официально признал действие препарата Молнупиравир от коронавируса эффективным. Теперь его смогут экстренно применять для лечения ковид-больных.

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Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Данное медицинское средство используют для того, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Сообщается, что еще в прошлом году Украина начала переговоры о том, чтобы закупить 300 тысяч полных курсов лекарственного препарата "Молнупиравир".

"Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время",

- сказано в сообщении представителей министерства.

Справка

"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Лекарственная форма препарата - таблетки. Поэтому для Молнупиравира не предусмотрено никаких особых требований к хранению и транспортировке.

В мире Молнупиравир используют для пациентов с коронавирусом, которые имеют хотя бы один из отягощающих факторов - избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

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Напомним, Минагрополитики предлагало добавить в список социально значимых продуктов хлеб пшеничный, но Кабмин отказал.