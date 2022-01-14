В Украине разрешили тестировать лекарства от COVID-19

В Украине проведут клинические испытания лекарственного препарата, который предназначен для лечения коронавируса.

| Автор: Шароди Диана

В Украине разрешили проведение клинического испытания лекарственного средства, которым планируют лечить COVID-19. Если препарат пройдет все исследования, то его могут разрешить для применения в Украине в качестве лечебного препарата.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что ученые будут проводить исследования порошка альтеплаза и растворителя для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

"Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней",

— сказано в сообщении.

Отметим, в ВОЗ рекомендуют лекарства и вакцины от коронавируса следует также испытывать на беременных, поскольку эта категория населения после заражения попадает в группу повышенного риска. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

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Напомним, Amnesty International раскритиковала распределение COVID-вакцин в мире. Правозащитники обвинили производителей вакцин в том, что те, вопреки обещаниям, поставляют свои препараты главным образом в богатые страны.