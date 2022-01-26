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Раду могут отправить в карантин из-за вспышки COVID

Массово начали болеть нардепы и работники аппарата Рады
 |  Автор: Юрий Кобзар
Раду могут отправить в карантин из-за вспышки COVID
Нардепов могут отправить по домам / facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховную Раду могут отправить на карантин в связи с большим количеством заболевших среди нардепов и работников аппарата. Об этом заявила спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram.

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"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных ковидом. По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от "Слуги Народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания. Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", - заявила она.

По словам Палийчук, в Раде запланировали совещание с участием глав фракций и групп, на котором будут обсуждать формат работы парламента на следующей неделе.

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Нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram написал, что "Рада идет на карантин до 15 февраля", но в комментарии "Украинской правде" он уточнил, что такое решение еще не принято.

Напомним, вчера из Рады срочно эвакуировали всех нардепов, когда участники акции протеста попытались прорваться в парламент.

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