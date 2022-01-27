Женщина потеряла более 3 литров крови: в каком состоянии пострадавшие из Днепра

В результате стрельбы, произошедшей в городе Днепр в ночь с 26 на 27 января 5 человек погибли. Еще пятеро тяжело ранены.

| Автор: Шароди Диана

Шарова Жанна - пострадавшая в стрельбе в Днепре / facebook.com

22-летняя раненная военная потеряла более 3 литров крови. Ей нападавший Артем Рябчук стрелял в колено и живот.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На данный момент за жизнь 22-летней пострадавшей военной борются хирурги больницы Мечникова.

"Она потеряла три литра крови",

– написал Антон Геращенко.

В Фейсбуке в одной из местных групп уже собирают деньги на лечение Жанны Шаровой.

В фейсбуке собирают деньги на лечение Жанны Шаровой

По информации Геращенко, еще один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии.

"В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо",

— пишет представитель МВД.

Жизнь других двоих раненых доставленных в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности, добавил Антон Геращенко.

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Полиция опубликовала фото и данные расстрелянных нацгвардейцев. Старшему из них - 34 года. Самый младший - 2002 года рождения. Уточняется, что также погибла 36-летняя женщина.

Отметим, вооруженного солдата-срочника Нацгвардии, который расстрелял из автомата сослуживцев в Днепре, задержали.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, расстреляв нацгвардейцев, парень попытался сбежать. Был опубликован ролик, показывающий, как он ловил попутку неподалеку от места происшествия.

Стрелок из Днепра пытался поймать попутку и сбежать / t.me/pavlovskynews

Напомним, инцидент произошел около 03:00 на территории завода "Южмаш". Солдат-срочник застрелил пять человек, среди которых гражданская женщина, и ранил еще пятерых.

После этого он сбежал вместе с автоматом Калашникова.