Почта

ГБР открыло дело против руководства Нацгвардии

Бюро расследует возможную халатность военных чиновников, которая привела к трагедии в Днепре
 |  Автор: Юрий Кобзар
ГБР открыло дело против руководства Нацгвардии
Расстрел в Днепре аукнется руководству НГУ / facebook.com/PoliceDniproRegion

По факту убийства военнослужащих в Днепре Государственное бюро расследований открыло уголовное дело о служебной халатности в отношении руководства Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте также: Женщина потеряла более 3 литров крови: в каком состоянии пострадавшие из Днепра

По словам директора Бюро Алексея Сухачева, необходимо выявить все причины, приведшие к трагедии, чтобы не допустить ее повторения.

"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным", - заявил он.

Читайте также: Кровавая бойня в Днепре: Вооруженного солдата-срочника задержали

Сухачев также сообщил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии "небрежно относились к военной службе" при организации охраны стратегических объектов. Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 425 УК Украины – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода.

Если виновные среди руководства Нацгвардии будут найдены, им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, названы имена военных, которых застрелил солдат-срочник в Днепре. Речь идет о четырех бойцах Национальной гвардии и одной гражданской женщине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK