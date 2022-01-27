ГБР открыло дело против руководства Нацгвардии

Бюро расследует возможную халатность военных чиновников, которая привела к трагедии в Днепре

По факту убийства военнослужащих в Днепре Государственное бюро расследований открыло уголовное дело о служебной халатности в отношении руководства Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте также: Женщина потеряла более 3 литров крови: в каком состоянии пострадавшие из Днепра

По словам директора Бюро Алексея Сухачева, необходимо выявить все причины, приведшие к трагедии, чтобы не допустить ее повторения.

"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным", - заявил он.

Читайте также: Кровавая бойня в Днепре: Вооруженного солдата-срочника задержали

Сухачев также сообщил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии "небрежно относились к военной службе" при организации охраны стратегических объектов. Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 425 УК Украины – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода.

Если виновные среди руководства Нацгвардии будут найдены, им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, названы имена военных, которых застрелил солдат-срочник в Днепре. Речь идет о четырех бойцах Национальной гвардии и одной гражданской женщине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.