Львовских школьников срочно эвакуируют из-за анонимки о минировании

Все школы Львова срочно эвакуируют.

| Автор: Шароди Диана

В четверг, 27 января, в правоохранительную структуру Львова прислали сообщение о минировании всех школ. На месте работают взрывотехники.

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Об этом сообщает пресс-центр Львовского горсовета.

"Сегодня поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают родителей",

— сказано в ведомстве.

Руководитель городского управления образования Леся Васюта рассказала, что информация о заминировании школ поступила на почту СБУ анонимно.

Детей эвакуировали, родителей попросили забрать их домой. Проводится проверка как здания школы, так и прилегающей к нему территории.

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Напомним, что накануне аналогичная ситуация была и в Чернигове. 26 января, в Чернигове правоохранители получили анонимное сообщение о минировании всех школ и двух торговых центров. Всех учеников, педагогов и посетителей двух ТРЦ эвакуировали. В сообщении говорится, что информация о минировании школ и двух ТРЦ в Чернигове поступила в СБУ. Были эвакуированы ученики и педагоги школ, лицеев, колледжей и гимназий. После проверки взрывчатки не нашли.