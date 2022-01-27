Рано потерял отца, не имел друзей, - соседи про днепровского стрелка

Журналисты пообщались с односельчанами Артема Рябчука, устроившего бойню в Днепре

Артем Рябчук сам сдался полиции через несколько часов после трагедии / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Нацгвардеец Артем Рябчук, который в ночь на 27 января расстрелял сослуживцев в Днепре, вырос в религиозной семье. Несколько лет назад он потерял отца. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на соседей семьи.

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Рябчук родом из села Броска Измаильского района Одесской области изданию. Его отец умер в результате продолжительной болезни около 5-6 лет назад. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, она живет в России. Где работает мать парня, соседи не знают.

"Семья Рябчук – очень верующая, если не ошибаюсь – что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них дома нет ни телевизора, ни радио – им верой это запрещено", – рассказали соседи.

По словам людей, сам Артем всегда был очень спокойным, но друзей у него не было. О причинах его поступка соседи теряются в догадках.

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"Почему он расстрелял сослуживцев — трудно представить. Может, его достали, обидели. Ведь он рос один, не знал компании", — говорят односельчане парня.

Также люди не понимают, почему Артема вообще призвали на срочную службу.

"Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может, сам захотел пойти служить?" – говорят соседи.

Напомним, ГБР открыло дело против руководства Нацгвардии. Бюро расследует возможную халатность военных чиновников, которая привела к трагедии в Днепре.

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